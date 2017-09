Obrovský žiaľ Vila Rozborila: Moderátor už nevládze, toto ho úplne položilo!

Napriek tomu, že moderátor Vilo Rozboril prichádza s úmrtiami kvôli svojej relácii pomerne často do styku, vždy príde situácia, ktorá ho dostane do kolien. To sa stalo aj v týchto dňoch, z čoho sa vyznal v statuse na svojom profile na Facebooku. "Tento status sa mi píše ťažko. Uvedomujem si, že pred pár dňami som tu písal rozlúčku s Mariánom Vargom, ktorého sme chceli pozvať do 7 neba na Vianoce. Pred pár dňami som sa tu lúčil s Nikoletou, hrdinkou jedného z minuloročných príbehov. A pred 2 dňami rozlúčku s Majstrom N," začal svoje rozprávanie Rozboril.

To, čo ho však zlomilo najväčšmi, sa týka jeho práce. "Pred 5 týždňami sme nakrúcali príbeh s 22-ročným Mirom, onko pacientom s melanómom. Miro bol frajer. Išla z neho energia a bojovnosť. Áno, bojovnosť. Bol veľkým milovníkom vojenstva a armády a len choroba mu zabránila v tom, že do nej nevstúpil ako jej hrdý člen. Bol šéfom dobrovoľných hasičov u nich na dedine. Na vojenstvo sa viazal i jeho sen, ktorý nám pomohol splniť minister obrany Gajdoš. Miro mal 2 metre a bol na vozíku. Pri plnení sna vydoloval zo seba všetky sily a hrdo sa vztýčil k ministrovi, prevyšujúc ho o hlavu :). Na konci dňa povedal - bol to jeden z mojich najkrajších dní. Ako správny bojovník dodal - boj s chorobou VYHRÁM. Žiaľ, bola silnejšia. Dnes ráno svoj boj o život Mirko prehral," dodal.

