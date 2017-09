Prvý veľký konflikt v Let's Dance! Lakatošová a Mikloško sa pochytili na tréningu: V tomto nevystúpim! Zúrila Silvia

Dotyky telo na telo, dráždivé pohyby či poriadne úsporné kostýmy. Aj o tomto bude tanečná šou Let's Dance, ktorá sa vracia po šesťročnej prestávke. V programe sa okrem úplne nových účinkujúcich objavia aj staré tváre. V porote bude zas sedieť režisér Ján Ďurovčík, moderovať to budú Adela Vinczeová a Martin Pyco Rausch a o kostýmy sa bude starať návrhár Fero Mikloško, ktorý v šou aj tancoval v úplne prvej sérii.

Dnes do Telerána prijali pozvanie účinkujúci, medzi ktorými bola aj riaditeľka Miss Universe Silvia Lakatošová. Tá sa už na živé prenosy nevie dočkať a trénuje poctivo ako drak. No jedna vec ju pred nedeľným vystúpením predsa len poriadne desí. A za všetko môže Fero Mikloško. ,,Kostýmy má na starosti Ferko Mikloško. Počas tréningu prišiel za mnou a povedal mi, toto si na seba obleč. Obliekla som si úsporné bodičko a pýtam sa, čo na to ešte pôjde? A on, to je všetko! A ja, že to mám vyjsť na parket iba v tomto??? V tomto úspornom body? A on neboj, tu to doflitrujeme, dodáme nejaké strapce a bude," s obavami v hlase priznala Lakatošová v Teleráne. Našťastie, krátka výmena názorov netrvala dlho, keďže Silvia a Fero sú výborní kamaráti a všetko riešili v rovine humoru. Veď, Lakatošová má postavu ako bohyňa a sexi kostým bude v jej prípade rozhodne pastvou pre oči pre nejedného mužského diváka. A o tom je očividne presvedčený aj Mikloško, ktorý to celé pre Silviu vymyslel.