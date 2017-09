Šokujúce priznanie Oľgy Feldekovej: Elena Vacvalová mi musí dávať svoje oblečenie!

Spisovateľka Oľga Feldeková na seba v relácii Štefana Skrúcaného a Ondreja Kandráča ,,bonzne" dosť súkromnú vec. ,,Ja sa neviem obliekať, nemám dobrý vkus. Takže môj muž ma niekedy vracia z ulice domov, aby som sa prezliekla. Mám dobrú kamarátku Eňu Vacvalovú, ktorá keď čistí skrine, povyberá tam veci, ktoré sa jej už nehodia a vždy mi to v taškách donesie. Veľmi som jej za to vďačná,“ prekvapila spisovateľka Oľga Feldeková, ktorá však vďaka tomu raz zažila poriadny trapas.

„Raz som tam našla krásne letné šaty. Môj muž nebol doma, tak som to nemala s kým prekonzultovať. Boli také čipkované, ľahulinké, mierne priesvitné, tak som si povedala, že si ich oblečiem. Šla som v tom do ulíc a mala som úspech. Keď som sa vrátila domov, písala som Eni esemesku, že jej ďakujem za tie šaty. Že sa ľudia za mnou dokonca obzerali. Ona mi odpísala, že sa nečuduje, lebo to bola nočná košeľa,“ so smiechom priznala v šou Feldeková.