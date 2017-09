Veľký podraz na Adelu tesne pred Let's Dance: Hrabali sa v jej vzťahu s Modrovským a ešte do toho namočili zosnulú Bartošovú (†48)!

Po 6-ročnej prestávke sa v nedeľu na obrazovky Markízy vracia úspešná nablýskaná šou Let's Dance. A keďže ide o skutočne veľký projekt, televízia ho dopredu promuje všade, kde sa dá. Aj preto sa dnes v Teleráne objavil redaktor Števo Šprocha, ktorý divákom oprášil pamäť a vytiahol čo to zo starých ročníkov. No najviac sa začal točiť okolo témy Adela Vinczeová a Peťo Modrovský.

,,Ja keďže som bol v zákulisí Let's Dance aj s Lenkou Vavrinčíkovou svojho času, tak môžem povedať, že všetky tieto tanečné páry si musia dávať pozor na jednu vážnu vec, a to bude skúška vzťahov v súkromí. Tréningy boli vždy telo na telo, najmä keď sa tancovali rumby a iné romantické tance... Dokopy sa tam dali aj Eňa Podzámska s Matejom Chrenom, ich vzťah vydržal takmer tri roky... Bol som veľmi prekvapený, že to tak dopadlo, lebo to vyzeralo veľmi harmonicky a romanticky. Podobne ako Adela Banášová a Peter Modrovský. Nech mi Adela teraz odpustí aj s Viktorom Vinczem, ale bolo to tak... Stalo sa to v roku 2009. A keďže ich vzťah s Peťom Modrovským bol diskutovaný, už dnes nie je aktuálny....," začal sa zamotávať Šprocha a moderátorka Adriana Poláková sa ho snažila prerušiť. ,,Chceš tým povedať, že sa to stalo počas Let's Dance skrátka," chcela ukončiť tému Adelu moderátorka, no tam to ani zďaleka neskončilo.

Redaktor si pripravil krátke zostrihy, v ktorých sa bývalí súťažiaci v tej dobe v roku 2009 vyjadrovali k vzťahu Adela a Peter. ,,Adééla, Adéééla, náš romantický párik. Oni sa tam cuckajú a toto...Peťo sa zaľúbi do každej baby, s ktorou tancuje. Tak, zatiaľ to tak bolo," vyjadruje sa Matej Chren a pripája sa aj Iveta Bartošová, ktorá v tom období tiež tancovala v súťaži. ,,My sme to videli ako prví," hovorí do kamery speváčka, ktorá si v roku 2014 siahla na život skokom pod vlak. ,,Myslím si, že keď skončí Let's Dance, rýchlo sa tento vzťah bude končiť, že to nebude mať dlhé trvanie, si myslím ja," komentoval to v tej dobe Juraj Mokrý. A hoci išlo o staré upútavky, pre vydatú Adelu to mohlo byť dosť nepríjemné. Hlavne, keď sa k jej bývalému vzťahu vyjadrovala ešte aj tragicky zosnulá Bartošová a teraz sa to v Teleráne oprášilo...