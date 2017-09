VIDEO Herečka a speváčka Nela Pocisková po takmer 2-ročnej materskej: Odhalila veľké plány!

Filip a Nela sa minulý rok v júni stali rodičmi ich prvého dieťatka. Pocisková svoju kariéru načas odložila bokom a upriamila sa na výchovu syna. Dvojica si nedávno užila aj s ich synom Hektorom prvú dovolenku. Rodinka si to namierila na ostrov Malorka.

ddýchnutá Nela sa krátko po návrate zo Španielska objavila na markizáckom Dni otvorených dverí, ktorého hlavným mediálnym partnerom bolo naše vydavateľstvo News and Media Holding. Mama ročného Hektora si tak v uplynulú tropickú sobotu na pár hodín odbehla od syna medzi svojich fanúšikov, ktorých sa už nevedela dočkať.

„Každý rok som v šoku, koľko ľudí sem príde, a že naozaj stále dokážu čakať na podpis a fotku. Už som parkrát od syna odbehla. V tomto období je už trošku väčší, je to lepšie. Predtým to bolo naozaj iba nakrátko,“ prezradila nám Nela, ktorá sa však stále snaží tráviť všetok čas so svojím malým pokladom.

Od septembra však nastane zmena. Napriek tomu, že Pocisková sa zatiaľ podľa jej slov do žiadnych veľkých projektov nechystá, o pár dní sa vracia na divadelné dosky.

„Momentálne už riešim aj opatrovateľku. Malý už je v takom štádiu, že dokáže vydržať aj bezo mňa. Od septembra sa začína obnovovať muzikál Rómeo a Júlia, potom sú tam ďalšie divadelné projekty, ktoré sú vo fáze riešenia. Sú to pekné projekty, ktoré by som chcela robiť, ale to ešte momentálne neviem, či to vyjde, alebo nevyjde. A potom je tam aj jeden televízny projekt. Dostala som ponuku, ale tiež je to v rámci zvažovania, zatiaľ kvôli malému. Chcem, aby najmä on bol v pohodičke a ja sa musím s tým zmieriť, že budem vedieť, že on je v pohode a vtedy môžem niečo robiť,“ dodala Nela, na ktorú sa teda všetci jej priaznivci už onedlho môžu tešiť v novej muzikálovej sezóne.