VIDEO Tomeček o novom duete so speváčkou Celeste: Musel dozrieť čas!

„Konečne sa je na čo pozerať vo videoklipe,“ vtipkoval nám v rozhovore Tomeček. „Je to super, teším sa, že nám spolu sedia hlasy a sadli sme si aj ľudsky,“ pokračoval Samuel. „Musel dozrieť čas,“ zasmial sa. „Hľadal som speváčku, s ktorou by som niečo naspieval a trvalo mi to síce dlho, ale našiel som podľa mňa správne. Verím, že je to v pesničke cítiť,“ dodal bývalý superstarista, ktorý sa už nebráni ďalšej spolupráci s Celeste.