Dvojníci celebrít sú hviezdami na Instagrame: Dokázali by ste ich rozoznať?

Je to on? Je to ona? Stretli ste už niekedy na ulici nejakú slávnu celebritu? Buďte však na pozore. Aj slávni majú totiž svojich dvojníkov. A podobajú sa ako vajce vajcu!

Olivia Claire dvojníčka Taylor Swift (27)

Olivia Claire, ktorá pochádza z Austrálie sa na Instagrame prezentuje ako veľká milovníčka mačiek. Pracuje ako modelka a herečka a pre svoju podobu s popovou hviezdou je vo svojich profesiách určite na roztrhanie.

Dani Karlsson dvojníčka Angeliny Jolie (42)

Slávna herečka má mnoho dvojníčok. Jednou z nich je aj táto modelka a blogerka, ktorá sa svojimi veľkými očami, perami, výraznými lícnymi kosťami a dlhými tmavými vlasmi nápadne podobá na Angelinu Jolie, teda v jej mladších časoch. Zo začiatku si tak aj ískala pozornosť verejnosti a odštartovala svoje úspešné blogovanie.

Angele Lara dvojníčka Rihanny (29)

Rodácka z Bostonu, ktorá má takmer identické črty tváre ako popová diva, sa v skutočnosti nevenuje spievaniu, ale stylingu. Podľa jej slov ju na ulici stále zastavujú ľudia, ktorí si myslia, že je Rihanna a chcú sa s ňou odfotografovať. Zdá sa však, že jej to vôbec nie je nepríjemné a slávu si užíva plnými dúškami.