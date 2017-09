FOTO Milovaná Diana sa usmievala na celý svet: Vo svojom vnútri však ukrývala nekonečnú bolesť!

Jej rodičia, John (†68) a Frances (†68) Spencerovci, nemali šťastné manželstvo. Ich deti sa pravidelne museli prizerať nepríjemným hádkam. Harmóniu teda Diana nachádzala už v mladom veku veľmi ťažko. Raz dokonca budúca princezná videla, ako otec fyzicky napadol jej matku. „Pamätám si, ako ju bezcitne udrel po tvári. Skrývala som sa vtedy vystrašene za dverami. Mama sa zadúšala plačom. Plakala veľmi často,“ priznala v jednom z množstva rozhovorov zronená Diana.

Princ William s láskou prehovoril o svojej zosnulej matke: O babke Diane rozprávam aj deťom!

Po 20 rokoch vyplávali šokujúce informácie o tragickej nehode princeznej Diany: Za jej smrť mohlo TOTO!

Rodičia Diany sa napokon rozviedli. Keď mladá a krehká Britka stretla princa Charlesa (68), zaiste dúfala, že rodinné zázemie, ktoré jej bolo odopreté, nájde práve po jeho boku. No opak bol pravdou. Už v predvečer svadby, ktorá sa konala 29. júla 1981, si mala nechtiac vypočuť telefonát budúceho manžela a jeho milenky Camilly Parker Bowles (69).

VIDEO Na svete je upravený záznam svadobného dňa Diany a Charlesa: Pozrite si kráľovský sobáš v najlepšej kvalite!

Charles šepkal do slúchadla nežné vyznania, ktoré Dianu nechali na pochybách. Veľký tlak verejnosti a podobné situácie ju vystresovali natoľko, že každú chvíľu zvracala. Devätnásťročná Diana mala pred sebou sobáš, ktorý sledovali milióny divákov po celej zemeguli.

Psychický stav mladej princeznej sa nezlepšoval ani po veľkolepej kráľovskej svadbe. Radosť jej nepriniesla ani svadobná cesta na luxusnej jachte, ktorú preplakala. Diana trpela vážnymi depresiami, bulímiou a sebapoškodzovaním.

V roku 1982, keď bola tehotná so svojím synom Williamom (35), sa dokonca mala dobrovoľne hodiť zo schodov, čím ohrozila hneď dva životy. Diana však svojich synov Williama a Harryho (32) počas svojho života vychovávala s láskou. Dôkazom sú aj dojemné spomienky samotných princov na ich milovanú mamu.

Zdroj Dianinho smútku však spočíval najmä v spomínanej osobe Camilly. Tá spôsobovala Diane vrásky na čele. Neustále si totiž uvedomovala, že jej manžel s ňou udržuje kontakt. Až nadišiel deň, kedy sa rozhodla vziať veci do vlastnej réžie. Snahy však boli márne. „Máš všetko, čo chceš. Všetci muži na svete sú do teba zamilovaní, máš dve nádherné deti. Čo viac by si ešte chcela?“ spýtala sa nahnevaná Camilla. Na útočnú otázku odpovedala Diana stroho: „Chcem svojho manžela!“

FOTO VNÚTRI TÁTO žena tvrdí, že komunikuje so zosnulou Dianou: Viem, čo prežívala pred smrťou, hovoríme spolu o všetkom!

Ďalšie šokujúce informácie o aute smrti, v ktorom sedela princezná Diana: Prehovorili noví svedkovia!

Avšak, Charles Camillu vyhľadávať neprestal. Nežné radovánky po telefóne, ktoré si Diana vypočula pred svadbou, sa opakovali aj počas manželstva. Napokon došlo k médiami sledovanému rozvodu a Diana časom hľadala šťastie pri iných mužoch. Neustále bojovala s publicitou a fotografmi, ktorí sa predbiehali v snahe získať čo najexkluzívnejšie zábery zbožňovanej kráľovnej sŕdc. Až sa jej v jeden deň unikanie pred neúnavnými novinármi stalo osudným.