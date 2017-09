Šokujúce tajomstvo Whitney Houston odhalené roky po jej smrti: Vo vzťahu s asistentkou!

Za dokumentárnou snímkou s názvom „Whitney: Môžem byť sama sebou“ stojí režisér Nick Broomfield, podľa ktorého bola práve Robyn elementom brániacim Whitney dať sa na zlé chodníčky. „Bývali spolu, spali v jednej posteli. Vo všetkom ju podporovala. Bol to najproduktívnejší a najkreatívnejší vzťah, aký Whitney mala, a trval 15 rokov,“ vysvetlil Nick.

Vo filme vystupuje aj speváčkina kostymérka Ellin Lavar, podľa ktorej bola hudobníčka bisexuálkou a mala rovnako rada svoju asistentku aj exmanžela Bobbyho Browna (48). „Nemyslím si, že bola čistou lesbičkou. Robyn jej poskytla útočisko – miesto, na ktorom Whitney našla útechu a bezpečie,“ prezradila. Ako však uviedol bývalý ochrankár David Roberts, medzi Robyn a Bobbym dochádzalo k vážnym fyzickým súbojom.

Skončilo sa to tým, že sa Robyn musela vytratiť z ich životov. Exmanžel Whitney potom priznal, že to bola chyba. Práve tento vzťah mohol podľa neho dive zachrániť život. Režisér oslovil aj samotnú Robyn, no tá účinkovanie v dokumente odmietla. Whitney Houston sa po užití drog a srdcových komplikáciách utopila v hotelovej vani 11. februára 2012.