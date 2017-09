VIDEO Kráľovná country Shania Twain prezradila pozadie svojho megahitu: Ako sa tam dostal Brad Pitt?

Človek nemusí byť ani veľkým znalcom angličtiny, aby v texte pesničky That don't impress me much (v preklade: To na mňa nerobí dojem), ktorý slávi svoje dvadsiate výročie od vzniku, nepostrehol meno Brad Pitt.

Hercovo meno sa do skladby, ktorá valcovala svojho času hitparády, dostalo vďaka vtedajšiemu škandálu, kedy bol Pitt zachytený so svojou vtedajšou priateľkou Gwyneth Paltrow úplne nahý. „Pamätám si, že ma navštívila kamarátka a blížili sa Vianoce a my sme piekli koláče,“ spomenula si Shania na čas kedy pracovala na novom albume.

V médiách rezonovala aféra nahotiniek Pitta a Paltrowovej, ako uvádza britský Daily Mail. Celá aféra spočívala vo zverejnení snímok v časopise Playgirl, ktoré vznikli bez hercovho súhlasu a zachytávali ho s priateľkou v Adamovom rúchu v jeho dome.

Twain nechápala prečo je okolo celej tejto veci toľko rozruchu a po vzore svojho neskoršieho hitu ju to veľmi nenadchlo. „Vidíme nahých ľudí každý deň. To je skutočne to, čo som si myslela,“ dodala Twain o absurdite celej hystérie.

Ako priznáva, nebolo v jej úmysle Pitta použiť v konkrétnej podobe. „Bola to len asociácia v tom momente a o veciach, ktoré nás rozčuľujú,“ spomenula si speváčka, držiteľka prestížneho ocenenia Grammy.

Speváčka po niekoľkoročnej pauze, spôsobenej ochorením plánuje návrat do hitparád. Koncom septembra jej vychádza nový album Now.