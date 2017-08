Futbalová hviezda sa neudržala a vlastnému klubu poriadne naložila: Nechcem si nové posily googliť!

Slová anglického reprezentanta pre britský denník The Sun severolondýnsky klub určite nepotešili. Danny Rose sa do Tottenhamu poriadne oprel. Od klubu, ktorý v posledných dvoch sezónach skončil na tretej a druhej priečke, žiada posilnenie a takisto zvýšenie platu. Rose dokonca priznal, že by sa nebránil prestupu, ak by mu niekto z konkurentov ponúkol lepšie podmienky.

Premier League sa začína už tento piatok a Tottenham je stále jediný klub z celej súťaže, ktorý nepriviedol do svojho mužstva jedinú posilu! Kohúti, ako znie tímová prezývka, sa zbavili len pravého obrancu Kyla Walkera a pri prestupových rošádach rivalov v boji o titul tak pohľad na ich prestupovú aktivitu vyznieva zaujímavo.

A to sa nepáči samotnéhu Roseovi. „Nehovorím, že potrebujeme desiatich hráčov, ale dvoch alebo troch, ktorí majú kvalitu a nemusíte si ich googliť, že kto to vlastne je. Mám na mysli osvedčených a známych futbalistov. Ide mi najmä o posily, ktoré do tímu potrebujeme,“ rozohnil sa ľavý obranca Tottenhamu pre The Sun.

Nezabudol poukázať aj na konkurenciu, ktorá na posilnenie kádra míňa desiatky až stovky miliónov eur. „Do konca prestupov ostávajú tri týždne a pozrite sa na Manchester City – ak by obdobie transferov skončilo už teraz, mohli by si povedať, že sú spokojní s tým, čo dosiahli. Manchester United je na tom viac-menej rovnako, hoci Mourinho hovoril, že by chcel získať ešte jedného alebo dvoch hráčov.“

Aj preto je Rose sklamaný, že Tottenham prakticky nič nerobí. „Základnú jedenástku máme jednu z najlepších v celej lige, ale potom je to už horšie a každý, kto povie, že nepotrebujeme nových hráčov, tak nehovorí pravdu. Povzbudilo by ma, ak by som videl, že k nám prestúpi nejaká hviezda,“ dodal 27-ročný futbalista.

Jeho slová rozhodne nepotešili trénera Mauricia Pochettina a klub údajne Roseovi udelil pokutu vo výške dvoch týždenných platov, čo znamená, že príde približne o 130-tisíc libier. Pošuškáva sa však, že jeho slová našli medzi spoluhráčmi pozitívnu odozvu. Či však niečo zmenia, je otázne aj kvôli tomu, že Tottenham stavia nový štadión a túto sezónu odohrá vo Wembley.