Hviezdny futbalista má doma čo vysvetľovať: Vyspal sa s prostitútkou, ale zaplatiť nechcel!

To, čo sa stalo, vytočilo aj samotnú luxusnú spoločníčku, ktorá akoby z oka vypadla slávnej Kim Kardashian. Rozdala si to s Raheemom v jednom z hotelov Los Angeles, kde boli futbalisti Manchestru City ubytovaní počas ich turné v USA. Po noci strávenej s futbalistom jej mal Sterling zaplatiť 3000 libier, no on jej nechal len 1500.

Zákonite nastalo osočovanie prostredníctvom správ na WhatsAppe. „Zarobí 180-tisíc libier týždenne, je milionár a myslí si, že sa bude len zabávať a potom nezaplatí,“ povedala prostitútka podľa denníka The Sun, ktorý celú vec vytiahol.

Sterling zase podľa zdrojov denníka verbálne zaútočil na luxusnú spoločníčku, že bola dosť opitá na to, aby si pamätala, čo sa stalo. Podľa všetkého dohoda medzi nimi bola taká, že jej zaplatí 3000 libier a nechá ich za recepciou hotela. Aj nechal, ale presnú polovicu...

Nečudo, že toto počínanie vytočilo jeho partnerku Paige, s ktorou má polročného synčeka a rovnako tak aj trénera Manchestru City Josepa Guardiolu.