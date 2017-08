Legenda Bercelony čelí tvrdým obvineniam: Uvalili na neho sankcie za drogy!

Sankcie sú výsledkom viacročného vyšetrovania kartelu zaoberajúceho sa spomenutou činnosťou, na čele ktorého má stáť Raúl Flores Hernández, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Medzi sankciovanými bude aj 43 subjektov v Mexiku, vrátane futbalového tímu a kasína. V stanovisku sa konštatuje, že ide o najväčší prípad obchodu s drogami, ktorý zaznamenal Úrad pre kontrolu zahraničných aktív. Rafael Márquez Álvarez, bývalý obranca FC Barcelona - v rokoch 2003 - 2010 zaň odohral 163 zápasov a vsietil 9 gólov, AS Monaco a New Yorku Red Bulls, je momentálne hráč mexického klubu CF Atlas v Guadalajare a kapitán národného tímu krajiny. So svojím klubom v stredu netrénoval.

Rezolútne poprel spojenia s obchodníkmi s drogami. "Kategoricky odmietam styky s takými ľuďmi. Dnes je môj najťažší zápas, Pokúsim sa všetko vysvetliť," napísal tridsaťosemročný stredný obranca či defenzívny stredopoliar v stanovisku.

Flores Hernández údajne pôsobil nezávisle v meste Guadalajara, ale udržiaval spojenectvo s kartelmi Sinaloa a Jalisco New Generation. Generálna prokuratúra Mexika informovala, že bol zatknutý 20. júla a o jeho vydaní sa nerozhodlo. V stredu zaistila súvisiace aktíva vrátane Grand Casina v blízkosti Guadalajary, píšu Američania vo vyhlásení. Mexickí prokurátori uviedli, že úzko spolupracujú s americkými orgánmi na vyšetrovaní a dodali, že Márquez sa dobrovoľne dostavil na Úrad generálneho prokurátora, aby poskytol vyhlásenie.

Mike Vigil, bývalý šéf medzinárodných operácií pre americkú administratívu pre kontrolu drog a autor knihy "Deal", povedal, že 64-ročný Flores Hernández pôsobí v biznise od 80. rokov. "Je mimoriadne šikovný v spôsobe stratégie aj v tom, ako sa pohybuje medzi kartelmi," povedal Vigil.

Americká vláda referovala, že Márquez a 34-ročný spevák Julio Cesar Álvarez majú dlhoročné vzťahy s Floresom Hernándezom, účinkovali ako popredné osoby v spojitosti s ním a jeho kartelom a rokovali v jeho zastúpení.