Sparta vyhodila milióny na posily a fanúšikovia už penia: Tvrdé jadro zaútočilo na nového trénera!

"Sme vo veľmi zlej situácii. Keď Sparta nie je v Európe, stráca svoju prestíž. Pre nás to neznamená nič iné, než ďalej tvrdo pracovať. Najmä spoločne, aby sme boli ako tím. Musíme sa od niečoho odraziť, nájsť niečo pozitívne, ale zatiaľ nemáme od čoho," vyhlásila 36-ročná ikona klubu Tomáš Rosický.

Skúsený záložník naskočil do zápasu až v 66. min v čase, keď Sparta potrebovala na postup streliť štyri góly a žiadny neinkasovať. "Bolo to z našej strany príliš upracované. Zatiaľ čo akcie súpera boli iné a najmä jednoduché, my sme sa do ničoho nedostali. Na zápas, ktorý potrebujeme vyhrať o dva-tri góly, je to málo," myslí si Rosický, ktorý sa vyjadril aj k veľkým zmenám v hráčskom kádri.

"Som hráčom Sparty, klub sa pre niečo rozhodol a ja tomu musím veriť. Všetkých naokolo musíme presvedčiť, aby tomu verili, inak to bude ešte horšie. Cesta z krízy je jednoduchá, ale musíme ďalej veriť. Nikto nám z nej nepomôže. Ako dlho to bude trvať, neviem. Takú veľkú obmenu kádra som ešte nezažil," skonštatoval Tomáš Rosický.

Niekdajší hráč Arsenalu Londýn a Borussie Dortmund sa na rozdiel od trénera Sparty dočkal ovácií od pražských priaznivcov. Na začiatku stretnutia ešte fanúšikovia spievali obľúbené chorály, ale po inkasovanom góle a bezzubej hre svojho mužstva sa "skalní" nezdržali a smerom k 41-ročnému Talianovi skandovali hanlivé: "Italiano bastardo".

Tvrdé jadro sa snažilo strhnúť aj zvyšok publika, dočkalo sa však odmietavého piskotu. "Chápem ich sklamanie z vyradenia. V šatni je rovnaká nálada. Hráčom je jasné, že svojich fanúšikov veľmi sklamali. Z prehry sa musíme čo najskôr otriasť a vyrásť v silné mužstvo, ktoré bude pripravené na ligovú súťaž. Chceme si to vyžehliť dobrými výsledkami," zareagoval po stretnutí Andrea Stramaccioni, ktorý dal v základnej zostave opäť šancu slovenskému duu Martin Dúbravka - Lukáš Štetina.