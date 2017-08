Fiasko a hanba: Ocenenie pre najlepšieho hokejistu Slovenska bola fraška!

V minulosti býval Zlatý puk naozaj hokejovým sviatkom so všetkým, čo k tomu patrí. Opradený istou pompéznosťou. Po štrajku hokejistov, ktorí chceli zmenu, sa dokonca raz neuskutočnil, ale čakalo sa, že po voľbách a nástupe nového vedenia na čele s Martinom Kohútom bude všetko inak, po novom.

No napokon samotná akcia vyzerala, akoby ju šili horúcou ihlou na poslednú chvíľu. Termín uprostred týždňa a o štvrtej popoludní nevyzeral na slávnostný galavečer. A ani nebol. Ceny sa síce odovzdali, ale nie všetci si ich prebrali.

Niektorí mali tréningové povinnosti, iní už odišli do zahraničia, a tak z All Stars tímu Tipsportligy si cenu prevzal len Tomáš Surový. Najväčším fiaskom bolo, že víťaz ankety Hokejista roka Marián Hossa uprednostnil v Brne rozlúčkový zápas Martina Havláta, kde síce nehral, ale aspoň sa zúčastnil, keďže to svojmu bývalému spoluhráčovi sľúbil už dávno.

A slovo chlapa treba dodržať. A to už ide na adresu organizátorov, ktorí si prítomnosť ocenených mohli overiť a termín prispôsobiť tak, aby to nevyznelo ako popoludnie ocenených, ale bez nich. Jediný, kto prišiel z veľkej trojky ocenených (útočník Marián Hossa, obranca Andrej Sekera a brankár Peter Budaj), bol len brankár Peter Budaj.

A to je skutočne málo. Na záver sa dostal k slovu aj náš bývalý hráč Miroslav Šatan a momentálne generálny manažér. Veľmi prekvapil, keď svojským humorom predstavil meno nášho nového kouča. Je ním 66-ročný Kanaďan Craig Ramsay.