Marián Hossa prelomil mlčanie: Návrat k hokeju? Takáto je pravda!

Prišlo to ako blesk z čistého neba. Informácia o tom, že trojnásobný držiteľ Stanley Cupu nebude v novom ročníku hrať, vyrazila dych všetkým. Po dlhšom čase sa hráč Chicaga Blackhawks k tejto téme vrátil. „Mať takéto voľno od hokeja je pre mňa nová vec. Dám si oddych od klasického režimu a uvidíme, čo sa stane o rok. Budem mať už 39 rokov a je mi jasné, že po takej prestávke sa mi nebude dostávať ľahko do obvyklej formy,“ priznal Hossa pre český denník Sport.

„Po skúsenostiach z posledných štyroch rokov to ale nevidím ružovo. Nechcem však vyhlasovať predčasné závery, preto uvidíme ako sa to vykryštalizuje,“ dodal Marián Hossa, ktorého už dlhšie sprevádzali kožné problémy. Vedelo o nich len pár ľudí, no po poslednej sezóne to už bol ťažkosti rozsiahleho charakteru. „Už počas Svetového poháru to bolo neúnosné, kožu som mal úplne zničenú,“ opisuje odchovanec Dukly Trenčín.

Potom už rátal, že môže prísť k prerušeniu kariéry, a to aj napriek tomu, že má v Chicagu ešte zmluvu na ďalšie roky. „Sám seba som sa pýtal, či má cenu podstupovať ťažkú liečbu, veď zdravie je len jedno. Mám dve malé deti, ktorým sa chcem venovať, a nemôžem si dovoliť riskovať zdravie užívaním nejakých tabletiek,“ zamyslel sa Hossa, ktorý priznal, čo v týchto dňoch robí. „Venujem sa deťom a dokončujem doma stavbu domu, takže sa nenudím,“ pousmial sa Marián a jedným dychom vtipne dodal: „Pri stavbe skôr dohliadam a platím účty.“

