Miro Šatan prezradil pikošky o novom trénerovi repre: Kde ho vlastne našiel?

Vybral si ho spomedzi kandidátov aj preto, že ho poznal. „Je to veľký odborník, ktorý zažil toho vea v rôznych funkciách ako hlavný tréner či asistent. Oslovil som ho, lebo som mal s ním aj osobnú skúsenosť. Vedel som, že je to človek, ktorý hokeju rozumie a že má niečo, čo je potrebné vložiť do nášho herného systému,“ povedal Miro. Kandidátov na tento post bolo pochopiteľne viacero.

„Sme radi, že Craig povedal áno, pretože mal už rok pauzu. Je dobré, že sa chcel k hokeju vrátiť. Celú kariéru pôsobil v NHL a európsky hokej nezažil. Je to pre neho nová výzva. S jeho skúsenosťami a vedomosťami môže náš hokej posunúť. Asi by som ho nepresvedčil na ďaľších 80 zápasov v NHL ale 25 reprezentačných za rok je niečo iné. Navyše sa blíži olympijský rok a je zaujímavé trénovať olympijský tím Slovenska. Craig sa teší,“ skonštatoval Šatan.

A čo vie o Slovensku? „V minulosti trénoval niekoľkých našich hráčov, pozná ich a vie ako hrali na medzinárodných turnajoch. Najdlhšie asi Zdena Cháru,“ priznal. Pred pár rokmi trénoval repre Glen Hanlon a skončilo sa to fiaskom. „Vtedy to nevyšlo, lebo nemal veľkú podporu svojho tímu. Toto sa nestane. Chceme z neho urobiť trénera, ktorý bude rozhodovať o veciach a my ho v tom budeme podporovať,“ zdôrazni Šatan. Na čom si podľa neho bude zakladať? „Na hernej disciplíne a na tom, aby si hráči plnili úlohy,“ dodal.

Ikona nášho hokeja si však veľmi nevydýchne. „Moja práca sa nekončí. Čaká nás nominačka na dvojzápas s Českom a dobudovať realizačný tím. Craigovi budem pomáhať ako sa bude dať. Nebude viesť len A tím, ale svojím mentorstvom bude pomáhať aj trénerom v nižších kategóriách,“ uzavrel Šatan.