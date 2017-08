Nový reprezentačný tréner prehovoril: Čo povedal Craig Ramsay o slovenskom hokeji?

"Máte talentovaných hráčov, ktorí však potrebujú byť správne vedení. Miro Šatan ma oslovil, aby som priniesol skúsenosti z NHL a skĺbil ich s európskym štýlom. Určite nechcem hráčov obmedzovať, ale niekedy sa treba obetovať pre úspech tímu. Moje ambície so Slovákmi? Najskôr sa chcem zorientovať, čím skôr musím prísť na Slovensko a spoznať hráčov. Až potom budem môcť hovoriť o cieľoch," skonštatoval Craig Ramsay v rozhovore pre RTVS.

Nový tréner národného tímu má skúsenosti so slovenskými hráčmi, hoci v Európe nikdy netrénoval. Ramsay mal určitý čas pod dohľadom niektorých elitných slovenských hokejistov v NHL, a to hneď vo viacerých kluboch. "Stretol som sa so Zdenom Chárom v Bostone a sledoval som aj ostatných slovenských hráčov v NHL. Chvíľu som trénoval aj Mariána Hossu v Ottawe a samozrejme, že som si všímal aj skvelú kariéru Mira Šatana. Je to pre mňa obrovská príležitosť, chcem pomôcť slovenskému hokeju. So Zdenom Chárom sme v častom kontakte a viackrát sme sa rozprávali aj na tému pomoci slovenskému hokeju," prezradil Ramsay, rodák z Westonu v kanadskom štáte Ontario.

Na adresu generálneho manažéra reprezentácií SR Miroslava Šatana ešte dodal: "Má skvelý plán, ale ako rýchlo sa nám ho podarí naplniť, to je teraz veľmi ťažké povedať. Chceme však spoločne napredovať."

Ramsay ako hráč absolvoval v zámorskej NHL vo farbách Buffala 1070 zápasov základnej časti, v play-off pridal 89 štartov. Ako tréner viedol v profilige Buffalo Sabres, Philadelphiu Flyers aj Atlantu Thrashers. V sezóne 2003/2004 bol členom realizačného tímu Tampy Bay Lightning pri ceste za Stanleyho pohárom. Craig Ramsey bude tretím trénerom slovenskej reprezentácie zo zahraničia, pred ním to boli jeho krajan Glen Hanlon a český odborník Vladimír Vůjtek.

Ramsay pracoval aj v kluboch Florida Panthers, Dallas Stars, Ottawa Senators, Boston Bruins, Edmonton Oilers a Montreal Canadiens. Vystriedal viacero pozícií, od trénera, cez asistenta trénera, skauta až po asistenta generálneho manažéra.