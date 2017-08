Nový tréner hokejovej repre rozdelil Slovensko: Drsné odkazy fanúšikov!

Skúsený Ramsay je druhým trénerom z Kanady, ktorý povedie našu reprezentáciu. Pred ním viedol slovenský národný tím v rokoch 2010-2011 Glen Hanlon. Graig je je považovaný za jedného zo železných mužov NHL. Ako aktívny hráč odohral v drese Buffala Sabres 1070 zápasov (252 gólov a 420 asistencií). Obdivuhodný je však jeho výkon v šnúre počte zápasov za sebou bez prerušenia. Odohral 776 zápasov medzi rokmi 1973-1983, čo ho v historickej tabuľke radí na štvrté miesto.

V NHL pracoval hlavne v pozícii asistenta hlavného kouča. Dostalo sa mu cti aj šéfovať lavičke. Najprv to bolo v Buffale, potom vo Philadelphii, Nakoniec v Atlante. Naposledy pracoval ako poradca pre Montreal Canadiens. Na Slovensko prichádza urobiť vietor a napraviť fungovanie nášho hokeja. Boli sme zvedaví, ako reagovali naši fanúšikovia na jeho príchod. „Ako pozerám, Slovensko je naozaj krajina zázrakov!!!!Odborníci na všetko… Tréneri, manažéri… Konečne sa začína niečo diať, tak ich nechajme na pokoji a nech robia!!!," napísal Marcel na facebookovej stránke SZĽH.

Od slovenských priaznivcov prevažovali pozitívne reakcie. Tí veria, že sa veci zlepšia. „Už tu jeden Kanaďan bol a všetci vieme ako to dopadlo. Mal oveľa lepších hráčov k dispozícii ako máme teraz. Bude to mať ťažké, nech sa mu darí,“ vyjadril podporu Ramsaymu Erik. „Ak náhodou získa medailu tak všetci, čo ho kritizovali, ho budú ospevovať. To je také slovenské,“ píše Frank. Prejavili sa aj priaznivci srandisti. „Dúfam,že v jeho veku nedostane infarkt z našej hry (smiech). Držím palce, nech sa darí,“ zasmiala sa Maja. Zdá sa, že jeho vek je to, čo slovenskému národu na ňom najviac prekáža. „Super zas Kanaďan !!! Polovica kabíny mu nebude rozumieť ani slovo presne ako Hanlonovi. A keď ten počas zápasu nedostane infarkt tak to už len bude úspech," pridala sa Katarína. Aj tak viac názorov sa obúva do kvality hráčov: „Je jedno, kto bude tréner hokej hrajú hráči a tých nemáme, tých pár to nespasí," hovorí jeden názor.

Našli sa však aj ľudia, ktorí s jeho angažovaním nesúhlasia. „Na Slovensku je pomaly 20% nezamestnanosť a my si kľudne zamestnáme kanadského imigranta. Fuj! Hanba na 100 rokov,“ vyjadril svoje rozhorčenie Pavol. „No to snáď nie. Radšej prehrávať, ale bude to naše mužstvo, ak to bude tak, hokej viac nepozerám, to už nebude náš hokej, nieeee,“ dodáva Katarína.