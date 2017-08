Rok nehral hokej, ale verí si: Talentovaný Réway po chorobe sa chce presadiť v NHL!

Klubu zámorskej NHL by rád splatil dôveru i podporu. V rozhovore pre hokej.cz uviedol, že si pred septembrovým kempom Canadiens verí a chce sa pobiť o miesto v prvom tíme.

Už po sezóne 2015/2016 sa v súvislosti s Réwayom spomínal presun do zámoria, no plány slovenského reprezentanta zmarilo vážne ochorenie srdca. Preň vynechal celú sezónu 2016/2017, po ktorej dostal povolenie od lekárov začať s tréningom. "Mám pochopiteľne dlhšiu letnú prípravu než ostatní chalani. Musím to dobehnúť, predsa len ten rok výpadku asi bude poznať. Ešte by som mal trénovať tri, možno štyri týždne a potom letnú prípravu ukončiť," poznamenal pre hokej.cz.

Nečakané zdravotné problémy mu skrížili plány a namiesto kolotoča tréningov i zápasov mal naordinovaný pokoj. "Odrazu som premýšľal o tom, čo by som robil, keby som nehral hokej. Som rád, že som to, dúfam, nejako prekonal a že som sa mohol vrátiť," uviedol. Vedeniu Canadiens nebol Réwayov stav ľahostajný a predstavitelia klubu s ním viackrát komunikovali.

"Pýtali sa ma, ako sa mi darí a či ide všetko podľa plánu. Tiež ma veľmi podporovali. Mohli so mnou aj rozviazať zmluvu, ale podržali ma a veria, že môžem tímu niečo dať. Teším sa na novú sezónu," dodal Réway.