Prišiel o to najcennejšie: Saganov výborný výkon nestačil!

Z neho tak zosadil Slováka Petra Sagana, ktorý finišoval s mankom necelých 30 sekúnd. Dvojnásobný majster sveta sa prepadol na 8. miesto s 15-sekundovou stratou na Künga. Druhý v etape skončil Saganov tímový kolega z Bora-Hansgrohe Poliak Maciej Bodnar (+4 s) a tretí bol Holanďan Tom Dumoulin zo Sunwebu (+5 s).

Krátku časovku na technickom okruhu pretekárom ešte viac sťažil výdatný dážď, ktorý začal padať krátko po finiši prvých cyklistov. To využil práve Küng, ktorý nakoniec ako jediný z celého pelotónu zajazdil pod jedenásť minút. Pretekári sa borili s klzkou vozovkou a neustálym dažďom, ten si vyžiadal viacero pádov. Na zemi skončili napríklad časovkársky špecialista Tony Martin, no etapu dokončil. Künga už v náročných podmienkach nik nezdolal. Sagan predviedol dobrý výkon, nebál sa riskovať, ale na udržanie si dresu pre lídra celkového poradia mu to už nestačilo.

FOTO Luxus Petra Sagana: Takto si žije cyklistický kráľ!

FOTO Našli sme luxusnú rezidenciu Sagana v Monaku: Pozrite, koľko za ňu vysolil!

FOTO VNÚTRI Peter Sagan na pohrebe svojho kolegu: S manželkou by ste ho možno ani nespoznali!

FOTO Športovci odhodili zábrany a dresy: Hantuchová je TOP, Zdeno Chára šokoval!

"Bol som trochu nervózny, či ma ešte niekto predbehne, ale keďže už dosť pršalo, bolo to nepravdepodobné. Už keď som išiel ja, bola trať mokrá. Škoda, že spadol Martin, toho som sa musel obávať. Väčšina favoritov išla však už predo mnou, na konci som čakal ešte na Sagana. Čas som si krátil čítaním knihy," povedal víťaz.