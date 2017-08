VIDEO Nepustili ho na štadión, nakoniec musel bežať sám. Toto je najväčší atletický hrdina!

O deň neskôr z rovnakého dôvodu mu nedovolili štartovať vo finále 400 m, kde mal rovnako medailové ambície. V dodatočne zaradenom rozbehu, v ktorom sa v stredu na štart postavil tridsaťročný atlét sám, zabehol dvojstovku za 20,20 s a spomedzi všetkých postupujúcich dosiahol siedmy najlepší čas. Zvládol v ten istý deň aj svoj semifinálový beh časom 20,14, keď z druhého miesta postúpil do finále.

"Musím sa poďakovať Medzinárodnej asociácii atletických federácií (IAAF), že mi dala druhú šancu a fantastickému publiku," povedal Makwala pre BBC. "Stále behám so zlomeným srdcom. Najprv sa IAAF mohla rozhodnúť, že pobežím 400 metrov. Bol som pripravený absolvovať to sám. Potom mi umožnili bežať 200 m. Štvorstovka je tá disciplína, na ktorú som trénoval. Dvojstovku robím iba príležitostne," dodal. IAAF vyhovela žiadosti atletickej federácie Botswany a umožnila šprintérovi dodatočný štart na 200 m.

"Je ťažké prísť a bežať sám," komentoval nevšednú situáciu pre BBC bývalý americký šprintér Michael Johnson, štvornásobný zlatý olympijský medailista. "Je to trocha náročné, keď nemáte vo vedľajšej dráhe vodiča. Som rád, že mu dovolili samému ísť do pretekov. Je to však zvláštna situácia. Som si istý, že v súťaži to nikdy neokúsil. Je veterán, a tak vie, čo robiť. Je veľmi rýchly a musel k tomu pristúpiť iba ako k časovej skúške v praxi. Všetko je o rýchlosti a technike, nie je v tom stratégia či súťaž," dodal Johnson.