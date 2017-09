Máte dosť chladného počasia? Vieme, kedy príde babie leto!

Po dlhotrvajúcom chladnom a daždivom počasí príde budúci týždeň dlho očakávané babie leto. Na facebooku to oznamuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), s odvolaním sa na ECMWF.

"Vyzerá to tak, že postupne to bude u nás už bez výdatnejších zrážok, s výnimkou mrholenia pri hmlách alebo nízkej oblačnosti. Pri jasnom a polojasnom počasí sa ešte niekde môžu vyskytnúť hmly, viať by mal prevažne slabý vietor a cez deň pri slnečnom počasí bude teplejšie ako v posledných dňoch," uvádzajú na sociálnej sieti meteorológovia.

Na západnom Slovensku si na zmenu ešte počkajú."Z predpovedných materiálov je zrejmé, že na západe nášho územia môže ešte v prvej polovici budúceho týždňa aj pršať, takže tu to s nástupom ustálenejšieho počasia môže byť komplikovanejšie ako na strednom a východnom Slovensku".

Takéto počasie by sa však u nás nemuselo dlho udržať. Odborníci varujú, že babie leto môže, podobne ako minulý rok, trvať iba krátko.