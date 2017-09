Svet sa zbláznil! Už je neverný aj Jóžin z bažin. Praskli na neho tri nemanželské deti!

Kedysi si pesničky Banjo Band Ivana Mládka pospevovalo každé malé dieťa a televízna Čundrcountry show patrila k najpopulárnejším reláciám. Milovali ju aj Slováci. Posledné roky však o muzikantovi príliš počuť nebolo. Myslíte si, že odišiel na dôchodok? Naopak! Začal nový život.

Rozvod aj deti

Dlhé roky žil Ivan Mládek v šťastnom manželstve. V rozhovoroch hovoril, že so ženou Evou ich spája spoločný humor a u nich doma je vždy veselo. Tohto roku však zrazu priznal, že všetko veselé si už so ženou povedali. A vzápätí vyšlo najavo, že manželia sa po štyridsiatich piatich rokoch rozviedli. Nebolo to však len preto, že im došiel humor.

Mládek mal už dlhší čas paralelný vzťah a dve malé deti. Navyše pred časom prasklo, že je otcom aj ďalšieho ľavobočka, syna Mikuláša, ktorého existenciu dvadsať rokov tajil.

Vnúčatá si robí sám

Jeho novou láskou je manažérka Banjo Band Libuše Roubychová, ktorá však vystupuje aj na javisku. Zabáva ľudí ako prostoreká Libuna. V role veľmi príťažlivá nie je, naživo asi áno, keď muzikantovi tak zamotala hlavu, že sa v sedemdesiatke odhodlal aj na deti. Mladšia dcérka nemá ešte ani tri roky, starší chlapec je o čosi väčší. Všetko prasklo, keď českí paparazzi nafotili, ako ho mama so sestričkou odprevádzajú do hudobnej školy. Na rozdiel od otca však nehrá na banjo, ale na gitaru.

Adela po troch mesiacoch od svadby bojuje s malou komplikáciou. S čím má problém?

Vieme, komu posúva svoje módne kúsky najznámejšia slovenská herečka

Karta sa obrátila! Alkoholička, ktorú celý svet zatratil, znova žiari, kým jej ex akosi vypĺzol

Ľútosť za milióny: Odstraňovanie „keriek“ už je vo svete väčší biznis než tetovanie!